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Годовалый ребенок распылил себе в рот моющее средство

В Дагестане годовалый мальчик распылил себе в рот моющее средство

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Телеграм-канал ЧП КАВКАЗ

Из частного дома в селе Покровское в Дагестане госпитализирован годовалый ребенок с отравлением бытовой химией. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Семья с маленьким мальчиком находилась в гостях у родственников, во время обеденного намаза взрослые отлучились, ребенок зашел в ванную комнату, достал пульверизатор с чистящим средством и направил струю себе в рот.

Плач сына услышала мать, женщина немедленно вызвала скорую помощь, ребенка госпитализировали. У пострадавшего диагностирован химический ожог ротовой полости, он находится под наблюдением медиков в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Мордовии двухлетний ребенок отравился таблетками от повышенного давления.

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