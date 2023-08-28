Годовалый ребенок распылил себе в рот моющее средство

Из частного дома в селе Покровское в Дагестане госпитализирован годовалый ребенок с отравлением бытовой химией. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Семья с маленьким мальчиком находилась в гостях у родственников, во время обеденного намаза взрослые отлучились, ребенок зашел в ванную комнату, достал пульверизатор с чистящим средством и направил струю себе в рот.

Плач сына услышала мать, женщина немедленно вызвала скорую помощь, ребенка госпитализировали. У пострадавшего диагностирован химический ожог ротовой полости, он находится под наблюдением медиков в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Мордовии двухлетний ребенок отравился таблетками от повышенного давления.