Семилетний ребенок упал в яму с кипятком в Москве

На Саратовской улице в Москве ребенок провалился в яму с горячей водой, которая образовалась из-за прорыва трубы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел возле школы №1208, мальчик не заметил яму с водой и упал вниз. Выбраться ребенку помогли прохожие, пострадавший с ожогами госпитализирован.

По информации Telegram-канала 112, яма образовалась из-за прорыва горячей воды., который привел к провалу грунта. По предварительной информации, мальчик получил сильнейшие ожоги ноги.

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