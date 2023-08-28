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Семилетний ребенок упал в яму с кипятком в Москве

Mash: в Москве семилетний мальчик провалился в яму с кипятком

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Haggardous50000/Shutterstock

На Саратовской улице в Москве ребенок провалился в яму с горячей водой, которая образовалась из-за прорыва трубы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел возле школы №1208, мальчик не заметил яму с водой и упал вниз. Выбраться ребенку помогли прохожие, пострадавший с ожогами госпитализирован.

По информации Telegram-канала 112, яма образовалась из-за прорыва горячей воды., который привел к провалу грунта. По предварительной информации, мальчик получил сильнейшие ожоги ноги.

Ранее пол провалился под посетителями магазина в Иркутской области и попал на видео.

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