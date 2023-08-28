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Стало известно, сколько россиян сталкивались с продажей подделок на маркетплейсах

«КП»: более 70% россиян сталкивались с продажей подделок на маркетплейсах

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Freepik.com

Более 70% россиян сталкивались с продажей контрафактной продукции на маркетплейсах, показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,6 тыс. человек. Исследование было проведено на фоне того, что с 1 сентября для маркетплейсов введут ответственность за продажу контрафактной продукции.

Согласно исследованию, 30% жителей России часто сталкивались с тем, что им привозят поддельные товары вместо оригинальных по аналогичной цене.

«Копии и подделки, по крайней мере, не должны продаваться под названиями оригиналов», — отметил один из участников опроса.

20% респондентов ответили, что стараются изучать отзывы о товаре перед заказом, чтобы оценить добросовестность продавца. Это помогает им в большинстве случаев выявить контрафакт еще до покупки. Чуть меньше, 18% сообщили, что в целом довольны доставкой с маркетплейсов, однако, несколько раз все же сталкивались с подделками.

Еще 5% признались, что специально покупают поддельные товары, потому что они не сильно отличаются от оригинальных, но их можно приобрести дешевле. Столько же опрошенных ответили, что не сталкивались с подделками, но были случаи, когда им привозили абсолютно другой товар вместо заказанного. 23% россиян ответили, что вообще не пользуются услугами маркетплейсов.

Исследование сервиса по управлению рекламой Market Papa, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что самые популярные маркетплейсы у россиян ранее ассоциировались с дешевыми китайскими товарами, но в 2023 году отношение к ним изменилось. Сейчас с перекупщиками китайских товаров ассоциируют только 13% покупателей, с известными брендами — 32%.

Ранее в России предложили считать преступлением подделку молочной продукции и алкоголя.

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