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Полицейский на пенсии задержал грабителя с золотыми цепочками на 370 тысяч рублей

Mash: грабитель из Кулебак попал на видео и был задержан пенсионером МВД

В Нижегородской области ограбление ювелирного магазина попало на видео, а грабителя задержал бывший полицейский. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в магазине подарков и сувениров «Вещь» в Кулебаках.

Как видно на записи, посетитель внимательно рассматривал ювелирные украшения в витрине, а затем попросил продавщицу показать понравившиеся ему изделия поближе. Женщина согласилась и выложила их перед потенциальным покупателем. Мужчина якобы продолжил выбирать драгоценности, но, осмотревшись и убедившись в отсутствии свидетелей, схватил лоток с золотом стоимостью 370 тыс. руб. и выбежал из помещения.

Сотрудница ювелирного магазина бросилась в погоню, однако остановить грабителя смог, по данным источника, лишь 54-летний бывший инспектор ППС. Мужчина обезвредил злоумышленника и передал полицейским.

Задержанный подтвердил показания продавца своим чистосердечным признанием.

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