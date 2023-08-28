При тушении пожара в жилом доме в Красногорске пострадал сотрудник МЧС

Один из сотрудников МЧС получил травмы во время тушения пожара в жилом доме в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Он уточнил, что точное состояние пострадавшего будет уточняться. Официальных данных по этому поводу пока не поступало.

Утром 28 августа пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области сообщила, что пожар произошел в квартире дома на улице Пионерской в городском округе Красногорск, передавала «Москва 24». Огонь перекинулся на чердак и кровлю здания.

Площадь пожара после этого выросла втрое — с 300 квадратных метров до 1 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, из горящего здания эвакуировали 30 человек, в том числе, пятерых детей.

Жительница Красногорска Анастасия, ставшая очевидцем данного пожара, рассказала «Газете.Ru», что пламя было очень сильное. Девушка отметила, что пожар потушили быстро. Однако, по ее словам, над домом все еще есть небольшой дым.

Ранее в Казахстане произошел пожар на шахте компании «АрселорМиттал».