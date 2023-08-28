Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер предупредил о новом виде мошенничества

Сбер предупредил о мошенничестве с вовлечением нескольких родственников

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Мошенники начали вовлекать в свои схемы не только жертву, но и ее родственников. Об этом сообщает Сбер, передает ТАСС.

«Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников», — рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, таким образом сразу несколько человек лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам.

Ранее в Приморье мошенники убедили пожилую женщину передать им все накопления, заставили продать квартиры и дачу. Пенсионерка из Владивостока лишилась недвижимости и накоплений на 14,6 млн рублей из-за мошенников.

До этого член комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что для успешной борьбы с мошенниками в сфере банкинга в России необходимо сменить законодательный подход к этой проблеме.

Ранее в ВТБ также предупреждали об использовании мошенниками темы семьи. По данным банка, если человек отказывается следовать инструкциям преступников, злоумышленники угрожают связаться с родственниками. Затем мошенники обзванивают близких человека с просьбами повлиять на клиента и «спасти» семейный бюджет.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях