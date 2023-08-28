Сбер предупредил о новом виде мошенничества

Мошенники начали вовлекать в свои схемы не только жертву, но и ее родственников. Об этом сообщает Сбер, передает ТАСС.

«Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников», — рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, таким образом сразу несколько человек лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам.

Ранее в Приморье мошенники убедили пожилую женщину передать им все накопления, заставили продать квартиры и дачу. Пенсионерка из Владивостока лишилась недвижимости и накоплений на 14,6 млн рублей из-за мошенников.

До этого член комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что для успешной борьбы с мошенниками в сфере банкинга в России необходимо сменить законодательный подход к этой проблеме.

Ранее в ВТБ также предупреждали об использовании мошенниками темы семьи. По данным банка, если человек отказывается следовать инструкциям преступников, злоумышленники угрожают связаться с родственниками. Затем мошенники обзванивают близких человека с просьбами повлиять на клиента и «спасти» семейный бюджет.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.