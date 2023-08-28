Психолог рассказала, как правильно мечтать

Для того чтобы мечты сбывались, человек должен представить, что уже обладает желаемым, а затем расписать шаги для достижения цели. Об этом «Газете.Ru» рассказала нейропсихолог и детский психолог Наталья Наумова.

«Если мы хотим, чтобы у нас сбылось загаданное, то нам важно представить, чего нам очень бы хотелось, визуализировать, почувствовать, что мы уже обладаем желаемым. И дальше продумать, как, начиная с сегодняшнего дня, нужно действовать, какие шаги необходимо пройти, чтобы получить желаемое. Распланировать, желательно записать свои планы и начать двигаться к достижению этой цели», — сказала эксперт.

Наумова добавила, что, если достичь желаемого не удалось, необходимо проанализировать преграды, возникшие на пути. По ее словам, увидеть проблемы, мешающие успеху, можно самостоятельно или с помощью психолога.

«На пути к достижению цели встречаются подводные камни, какие-то моменты, которые человек мог не учесть. И в результате не получается достичь. Тогда важно оценить, какие ощущения возникают от того, что человек не может достигнуть желаемого, каковы эти преграды, рассмотреть их. Иногда достаточно просто все это для себя осознать и тогда уже получается найти возможность решить эти проблемы самостоятельно. А иногда требуется помощь психологов. Человек со стороны поможет разобраться в проблемах, увидеть, какие блоки стоят на пути к успеху, и в итоге мечты сбудутся», — подчеркнула она.

28 августа отмечается День мечты. В этот день в 1963 году состоялось выступление общественного деятеля Мартина Лютера Кинга под названием «У меня есть мечта», вдохновившее людей на создание неофициального праздника с девизом «Мечты сбываются».

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