Турист пропал на Авачинском вулкане после ссоры с подругой

После ссоры с подругой, турист исчез на Авачинском вулкане. Как пишет Telegram-канал Amur Mash сейчас ведутся его поиски.

В воскресенье пара отправилась в поход к камчатскому гиганту. Однако перед началом восхождения пара сильно поссорилась, и парень, испытавший негодование, ушел в неизвестном направлении. Девушка осталась ждать его у подножия, но он так и не вернулся, и они не могут связаться друг с другом.

Сотрудники МЧС приступили к поиску пропавшего. Планируется осмотр территории с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов.

16 августа пропавшие без вести в горах Сочи туристы нашлись. Экстренным службам региона позвонила одна из родственниц туристов и рассказала, что ей удалось связаться с пропавшими по телефону. Сейчас потерявшиеся отец и сын находятся недалеко от Бзерпинского карниза и чувствуют себя хорошо, травм никто не получил.

Туристы сообщили, что потерялись в тумане после пересечения перевала Чертовы ворота. При этом они слышали звук пролетающего мимо вертолета спасателей, которые их искали, и даже махали им руками.

Ранее 50-летний турист попал в больницу с некрозом пениса после 24-часового секса с женой.