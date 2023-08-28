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Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины

Воздушная тревога звучит в 15 областях Украины

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Global Look Press

На Украине действие воздушной тревоги, объявленной ночью в ряде регионов, распространилось на большую часть территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сирены включились в 03:39 мск в Николаевской области, а через пять минут красная зона захватила Днепропетровскую область. К 04:00 воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Затем сирены зазвучали в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. К 4:33 сирены включились в Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областях и в Киеве.

В ВВС Украины уточнили, что минувшей ночью взрывы прозвучали в Днепропетровской области Украины.

27 августа на Украине сначала объявили, а затем отменили воздушную тревогу. До этого стало известно, что взрывы прозвучали в Ивано-Франковской области на западе Украины.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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Операция на Украине
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