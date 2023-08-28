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В Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка

В Махачкале ребенок спасся от нападения стаи собак, зайдя в море

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Стая бездомных собак набросилась на ребенка в Махачкале. По данному факту организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

«Прокуратурой республики организована проверка в связи с размещенной в сети Интернет информацией о нападении стаи собак на ребенка», — уточнили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, стая собак напала на ребенка на берегу моря в микрорайоне Редукторный в Махачкале. В прокуратуре отметили, что мальчик спасся от безнадзорных животных, зайдя в море.

«Обстоятельства произошедшего уточняются», — отметили в сообщении, подчеркнув, что ведомство даст оценку действиям местных властей и спецорганизаций.

Накануне в соцсетях появилось видео, где около 10 собак с лаем бегут за мальчиком. Ребенок успел зайти в море, животные за ним не последовали.

27 августа собака во время игры искусала лицо ребенку в Ленобласти. Инцидент произошел в СНТ «Хуторок» в поселке Кирилловское. Врачи оценили состояние 10-летней девочки как средней степени тяжести.

Ранее ребенок попал в больницу после нападения собаки в Челябинской области.

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