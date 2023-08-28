В Греции подросток из Италии изнасиловал 15-летнюю британку

По информации издания Dimokratik, 15-летняя туристка из Британии, находящаяся на отдыхе в Греции, стала жертвой изнасилования. Инцидент произошел на острове Халки. Правоохранительные органы региона сообщили, что подростку из Италии, которому 16 лет, предъявлены обвинения в этом деле.

По словам пострадавшей, изнасилование произошло 23 августа. После этого она с матерью посетила медицинское учреждение.

Подозреваемый был объявлен в розыск. Полиция нашла его фотографию в социальных сетях, и именно по ней несовершеннолетняя узнала подозреваемого. Задержание фигуранта было осуществлено.

Правоохранители также сообщили, что через несколько часов после предполагаемого изнасилования подозреваемый покинул остров вместе с родственниками и отправился в Италию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании дети-беженцы, которые незаконно попали в страну без сопровождения взрослых, оказались в одной тюрьме, в которой содержатся насильники.

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