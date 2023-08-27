Байден заявил, что в США не место идеологии «белого превосходства»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал остановить идеологию «белого превосходства» из-за очередного случая массовой стрельбы в стране. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

«Пока мы продолжаем поиски ответов, но уже сейчас мы должны ясно и жестко сказать, что белому превосходству не место в Америке», — сказано в сообщении.

Байден также подчеркнул, что необходимо отказаться жить в стране, где темнокожие люди живут в страхе быть застреленными из-за цвета кожи.

27 августа мэр Джексонвилля (штат Флорида) Донна Диган заявляла, что в городском магазине Dollar General произошла стрельба. По ее словам, инцидент случился приблизительно в 13:00 (20:00 мск) субботы. На место происшествия прибыли экстренные службы, а также полицейский спецназ. Отмечалось, что информации о причине произошедшего, а также о числе раненых пока не приводится.

Накануне сообщалось, что как минимум семь человек пострадали в результате стрельбы в ходе парада, посвященного карибской культуре в Бостоне. Пострадавшие были доставлены в больницу с незначительными ранениями. Полицейские задержали нескольких человек и изъяли у них огнестрельное оружие.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.