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Двухэтажное здание шашлычной сгорело в Краснодарском крае

В Туапсинском районе Краснодарского края сгорела придорожная шашлычная

Пожар произошел в кафе «Гермес» в Туапсинском районе Краснодарского края, открытый огонь на площади 200 кв. м удалось ликвидировать. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

В селе Кроянское Туапсинского района Краснодарского края сгорело двухэтажное здание шашлычной, огонь за считанные минуты охватил помещения придорожного кафе.

Причиной пожара мог стать взрыв газового баллона, перед возгоранием был слышен мощный хлопок. По сообщениям очевидцев, пострадали двое огнеборцев, в региональном МЧС эту информацию опровергли, возгорание удалось ликвидировать за 30 минут, к тушению огня привлекались 18 пожарных и шесть единиц техники.

Ранее в Санкт-Петербурге на парковке сгорели шесть легковых автомобилей.

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