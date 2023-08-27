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Москвичам рассказали о погоде на воскресенье

Облачно, без осадков и до +23°C ожидается в Москве 27 августа

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В воскресенье, 27 августа, в Москве ожидается до 23°C тепла, преимущественно без осадков, облачно с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России

Днем в столице ожидается +21…+23°C, ночью — прогнозируется до +8°C.

В Московской области днем, по данным синоптиков, будет от +19 до +24 градусов, ночью температура может понизиться до +5.

Прогнозируется западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.
Атмосферное давление — 744 мм ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в конце лета и начале осени в Москве будет наблюдаться «красивая» погода с температурами до 26°C тепла.

Как сообщил синоптик, температурный фон выше нормы примерно на 1°C. По его словам, во вторник, 29 августа, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, дневная температура в столице — +16…+19 °C. Дневная температура 30 августа уже +19…+24 °C, а вторая половина недели будет еще более теплая, с дневными температурами – +21…+26°C.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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