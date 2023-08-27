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Пожар на АЗС в Румынии локализован

В Румынии пожарные локализовали возгорание на заправке

Возгорание на заправке сжиженного нефтяного газа (АЗС) в румынском городе Креведия неподалеку от Бухареста локализовано. Об этом сообщает локальный телеканал Digi24 со ссылкой на экстренные службы.

«Пожар локализован», — говорится в материале.

Согласно информации пожарных, опасность распространения пламени на местности исключена. Уточняется, что на место происшествия прибыли 10 специальных пожарных машин и автолестница.

«Оперативные бригады работают над ликвидацией последних очагов возгорания», — указывается в публикации.

В ночь на 27 августа на заправке сжиженного нефтяного газа в румынском городе Креведия прогремели четыре взрыва. Есть жертвы (один человек) и пострадавшие (46 человек, из них — 26 спасателей).

Позднее в ангаре с пластмассой, расположенном близ оружейного завода в Креведии, вспыхнул пожар.

Ранее взрыв в столице Судана попал на видео.

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