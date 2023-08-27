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Стрельба произошла в универсаме во Флориде, есть жертвы и пострадавшие

В магазине в американском штате Флорида произошла стрельба, погибли три человека

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Wilfredo Lee/AP

В результате перестрелки в универсаме Dollar General в американском городе Джексонвилль (штат Флорида) погибли три человека. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на сообщение городской полиции.

Как сообщили правоохранительные органы города, стрельба была осуществлена на почве расовой ненависти. Все жертвы (двое мужчин и одна женщина) оказались афроамериканцами, а стрелявший — светлокожим мужчиной.

Согласно данным полицейского управления, после совершения тройного убийства нападавший застрелился. Уточняется, что на стрелке были тактический жилет, маска и перчатки. Позднее полиция обнаружила его записки, в которых подробно описывалась ненависть к темнокожим.

Власти Джексонвилля назвали случившееся трагедией.

Накануне четыре человека получили ранения в результате перестрелки во время школьного матча по футболу в штате Оклахома в Соединенных Штатах. Согласно данным полиции, среди пострадавших есть школьница.

Помимо того, как минимум семь человек пострадали в результате стрельбы в ходе парада, посвященного карибской культуре в Бостоне.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.

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