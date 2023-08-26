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Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней

Таиланд увеличит срок безвизового пребывания российских туристов с 30 до 90 дней

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Global Look Press

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что правительство страны планирует увеличить срок безвизового пребывания российских туристов в стране с 30 до 90 дней. Об этом он сообщил в своем выступлении на встрече с представителями администрации, передает телеканал NBT.

По его словам, Россия обеспечивает большой рынок въездного туризма в Таиланд, а многие россияне хотят оставаться в стране больше месяца.

«Мы постараемся сделать так, чтобы российские туристы смогли находиться в Таиланде не 30, а 90 дней», — сказал он.

Ранее сообщалось, что первый чартерный рейс на Пхукет в Таиланде был запущен из международного аэропорта Сочи.

Сообщается, что авиакомпания Azur Air выполнила вылет из аэропорта и пассажирская загрузка самолета составила 100%.

Представители пресс-службы аэропорта отметили, что это новое направление для Сочи, поскольку ранее полеты в Таиланд осуществлялись из Краснодара.

В Таиланде может появиться пляжный «комендантский час».

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