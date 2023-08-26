В Харьковской области сообщили о повреждении энергосистемы

Около 10 тысяч человек остались без электроэнергии в 34 населенных пунктах Харьковской области из-за повреждения энергосистемы Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, передает РИА Новости.

«Ночью из-за обстрела в Харьковской области отключилась линия электропередачи 110 киловатт, обесточены 34 населенных пункта, без света почти 10 тысяч потребителей. Также обстрел повредил газопровод, что привело к ограничениям в поставках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что света нет также у абонентов в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. Также без электричества остались ряд населенных пунктов в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей России.

Ранее сообщалось, что энергетическая система Украины для покрытия спроса прибегла к рекордному объему аварийной помощи из энергосистем Польши и Румынии. Подчеркивается, что общий объем помощи из Европейского Союза достиг рекордных значений в 2000 МВт в час.

На предприятии добавили, что аварийная помощь является «последней и самой дорогой мерой экстренного реагирования». К этому резерву Киев обращается с целью добиться балансировки энергосистемы.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.