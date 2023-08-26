Синоптик пообещал москвичам теплое завершение лета

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в конце лета и начале осени в Москве будет наблюдаться «красивая» погода с температурами до 26 градусов тепла, передает РИА Новости.

«Красивой погодой завершается лето, и, по предварительным расчетам, начинается осень», — сказал он.

Как сообщил синоптик, температурный фон выше нормы примерно на 1°C. По его словам, во вторник, 29 августа, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, дневная температура в столице — +16…+19 °C. Дневная температура 30 августа уже +19…+24 °C, а вторая половина недели будет еще более теплая с дневными температурами – +21…+26°C.

Метеоролог также указал, что местами возможны небольшие дожди.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в День знаний в столице ожидается теплая и солнечная погода.

До этого Вильфанд говорил, что в последние выходные лета погода в Москве будет дождливой.

Ранее сообщалось, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории.