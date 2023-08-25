Водитель, сбивший в Калуге 11 пешеходов, арестован на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Калужской области.

«Суд с учетом позиции прокуратуры заключил водителя под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил в Telegram-канале, что пешеходы, пострадавшие в ДТП, произошедшем в четверг в центре Калуги, находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой.

Согласно сообщению главы региона, в 9:00 по московскому времени областная клиническая больница должна была провести телемедицинскую консультацию с медицинским центром НМХЦ им. Пирогова, по итогам которой будет принято решение о том, кого из пациентов целесообразно эвакуировать в федеральный медицинский центр, а кто продолжит лечение в областной клинической больнице.

24 августа в Калуге водитель въехал на остановку общественного транспорта, где стояли люди. Сотрудники полиции установили, что мужчина был лишен права управления транспортным средством.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.