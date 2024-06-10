В Госдуме заявили, что Patriot не сбивал российский A-50 над Азовским морем

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что США врут про то, что российский военный самолет А-50 был сбит над Азовским морем при помощи зенитно-ракетного комплекса Patriot. Его слова приводит RTVI.

«Наш самолет никто не сбивал, тем более американцы. У них еще сбивалки не выросли», — заявил он.

Он отметил, американскую сторону не стоит слушать, так как «они не говорят правды, только врут».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого помощница начальника штаба 10-й армии США полковник Розанна Клементе заявила, что Украина в январе этого года применила американскую систему Patriot для поражения российского военного самолета А-50 над Азовским морем. А-50 — советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76.

Также Клементе заявила, что самолеты Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) Ил-76, Су-34 и Су-35, которые были сбиты в воздушном пространстве над Белгородской и Брянской областями, попали в засаду ЗРК Patriot Вооруженных сил Украины

Ранее дрон-разведчик США засекли неподалеку от Крымского моста.