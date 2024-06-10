Пенсионерка спасла тонувшую в Волге семилетнюю девочку

В Тверской области 72-летняя пенсионерка вытащила из воды тонувшую в Волге девочку. Об этом сообщает ГТРК «Тверь».

В Ржевском округе Тверской области пожилая рыбачка спасла тонущего ребенка. 72-летняя жительница деревни Кокошкино рыбачила на Волге, неподалеку на пляже под присмотром матери купалась семилетняя девочка.

Внезапно сильное течение подхватило ребёнка и понесло к середине Волги. Антонина Шипова, увидев это, бросилась в воду. Она доплыла до тонущей девочки и вытащила ее из реки.

«Девчонка по мне как таракашка забралась, схватила меня за шею. Я дышать не могу, галоши намокли и тянут ко дну, а сбросить их не получается. Я по собачьи плыла, несколько раз пыталась встать, а дна нет», — рассказала женщина порталу «ТИА».

Добравшись до берега, пенсионерка передала девочку родителям, подробности о состоянии ребенка неизвестны.

До этого сообщалось, что в Емельяновском районе Красноярского края отец с 12-летним сыном сплавлялись по реке на байдарке и перевернулись. Инцидент произошел на реке Кача в местности Качинские столбы. Мужчина с 12-летним сыном сплавлялся на байдарке, судно неожиданно перевернулось. Пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на берег и запросили помощь спасателей. Семью искали всю ночь, ребенка и мужчину доставили в краевой центр и передали медикам.

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