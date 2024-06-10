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Дмитрий Дибров мог стать ведущим реалити-шоу «Дом»

Шоумен Дибров заявил, что ему предлагали стать ведущим реалити «Дом» на ТНТ

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров признался в интервью блогерше Надежде Стрелец, что его приглашали работать в реалити-шоу «Дом» на ТНТ.

Дибров отметил, что тогда ему поступило предложение от экс-директора ТНТ Романа Петренко.

«Задумывал «Дом-1» еще, не «Дом-2». Предлагал вести эту программу и за большие деньги. Такие, которые, в общем, даже сегодня хороши. Я отказался», — поделился шоумен.

Дибров также рассказал, что был знаком с создателем «Дома-2» Валерием Комиссаровым. Они вместе работали в телепередаче «Взгляд» на ОРТ.

В мае 2023 года Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на Первом канале несколько лет.

Дибров призвал фанатов шоу «Кто хочет стать миллионером?» не критиковать новую ведущую Юлианну Караулову. Он считает, что со временем зрители привыкнут к артистке и начнут замечать в ней все больше новых достоинств.

В июне Дибров опроверг, что лишился большей части заработка после ухода из шоу «Кто хочет стать миллионером?». Телеведущий заявил, что не потерял «ни копейки» после того, как покинул проект.

Ранее Дибров рассказал о своих доходах.

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