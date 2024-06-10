Депутатами Европарламента от Польши стали антисемит и правонарушители

Депутатами Европарламента от Польши стали политики, имеющие скандальную репутацию. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии.

Отмечается, что в Европарламент избрался депутат сейма Польши Гжегож Браун, которого обвинили в антисемитизме. В 2023 году он погасил с помощью огнетушителя свечи, зажженные в честь хануки в сейме. Членство в Европарламенте даст ему депутатский иммунитет.

Также стали бывший министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик. Их признали виновными в превышении должностных полномочий и приговорили к тюремному сроку, но позже президент Польши Анджей Дуда их помиловал. Кроме того, депутатом Европарламента станет бывший председатель правления польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек, к которому есть претензии со стороны следственных органов.

До этого политолог Александр Рар заявлял, что после провала партии нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в Европарламент политика ФРГ не изменится.

Ранее российский дипломат оценил результаты выборов в Европарламент.