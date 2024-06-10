Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие сорвали попытку ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Луговское в Запорожской области, находящегося к юго-западу от Гуляйполя. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Наши отработали и фронтовой авиацией, и артиллерией. Ротация не состоялась, переброски новых подразделений боевиков ВСУ нет», — сказал он.

До этого Рогов сообщил, что ВСУ подтягивают резервы в Запорожскую область на Ореховское и Васильевское направления, где российские войска продвигаются вперед.

На прошлой неделе стало известно, что Вооруженные силы Украины подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ на этом направлении замедлилось. Что происходит на поле боя, способны ли ВСУ провести контрнаступательную операцию и какая главная цель украинских войск, подробнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренока.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.