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Ученый ради науки каждый день позволяет сотням комаров кусать себя

Unilad: сотни комаров практически каждый день кусают ученого ради науки

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Сотни комаров практически ежедневно кусают ученого из Австралии, который их изучает, пишет Unilad.

Доктор Перран Росс посвятил свою жизнь изучению комаров. Мужчина наблюдает за их образом жизни, размножением и прочими аспектами. Для того, чтобы эти насекомые в лабораторных условиях могли выжить, мужчина буквально кормит их своей кровью, позволяя кусать себя. По мнению исследователя, если позволить им питаться естественным путем, то подопытные будут вести себя «нормально».

Перран не боится заразиться малярией или другой болезнью, которые могут переносить комары, потому что они питаются только его кровью и содержатся в стерильных условиях. Что касается зуда в местах укусов, то Росс уже привык к этому ощущению и практически не обращает на него внимания.

Ранее врач предупредила, какие опасные болезни могут распространять комары.

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