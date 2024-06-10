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В МИД Бразилии рассказали об эффективном подходе к переговорам по Украине

Глава МИД Бразилии Виейра: переговоры по Украине должны включать обе стороны

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Depositphotos

Руководитель Министерства иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что Бразилия выступает за переговоры по Украине, в которых участвовали бы обе стороны конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Бразилия готова отстаивать и продвигать, а также участвовать во всех инициативах, которые будут по-настоящему эффективны, в рамках которых можно было бы серьезно и открыто обсудить все вопросы.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский разочарован отказом Китая принять участие в саммите в Швейцарии, на котором будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта.

10 июня министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что все стороны согласны с необходимостью участия России в диалоге по Украине, однако для этого должен наступить правильный момент.

7 июня президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к переговорам с Киевом.

При этом, по его словам, нужно «исходить из реалий сегодняшнего дня».

Ранее Китай призвал созвать мирную конференцию, которую признают РФ и Украина.

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