В МИД Бразилии рассказали об эффективном подходе к переговорам по Украине

Руководитель Министерства иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что Бразилия выступает за переговоры по Украине, в которых участвовали бы обе стороны конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Бразилия готова отстаивать и продвигать, а также участвовать во всех инициативах, которые будут по-настоящему эффективны, в рамках которых можно было бы серьезно и открыто обсудить все вопросы.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский разочарован отказом Китая принять участие в саммите в Швейцарии, на котором будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта.

10 июня министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что все стороны согласны с необходимостью участия России в диалоге по Украине, однако для этого должен наступить правильный момент.

7 июня президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к переговорам с Киевом.

При этом, по его словам, нужно «исходить из реалий сегодняшнего дня».

Ранее Китай призвал созвать мирную конференцию, которую признают РФ и Украина.