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«АвтоВАЗ» подготовил новые версии Lada для туристов

«АвтоВАЗ» анонсировал Lada Vesta и Niva с заводским туристическим снаряжением

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LADA

«АвтоВАЗ» представит на туристическом форуме в Москве подготовленные для путешествий автомобили Lada с фирменными аксессуарами для путешествий, сообщает пресс-служба компании.

«Компания представит посетителям форума Lada Vesta, Lada Vesta SW Cross, Niva Travel и Niva Legend, оснащенные фирменными туристическими аксессуарами (багажники и палатки на крышу, крепления для велосипедов и другое», — отмечается в сообщении «АвтоВАЗа».

Также автомобили получат фирменную оклейку «Жигулевские выходные» с названием туристической программы, направленной на популяризацию объектов культурного наследия Самарской области.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» снова собирается повысить цены на автомобили Lada. Вопрос о повышении цен будет рассмотрен осенью, заявил глава компании Максим Соколов.

Ранее финские журналисты обвинили российскую сторону в создании Lada Iskra по чертежам французской Renault.

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