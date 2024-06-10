«АвтоВАЗ» подготовил новые версии Lada для туристов

«АвтоВАЗ» представит на туристическом форуме в Москве подготовленные для путешествий автомобили Lada с фирменными аксессуарами для путешествий, сообщает пресс-служба компании.

«Компания представит посетителям форума Lada Vesta, Lada Vesta SW Cross, Niva Travel и Niva Legend, оснащенные фирменными туристическими аксессуарами (багажники и палатки на крышу, крепления для велосипедов и другое», — отмечается в сообщении «АвтоВАЗа».

Также автомобили получат фирменную оклейку «Жигулевские выходные» с названием туристической программы, направленной на популяризацию объектов культурного наследия Самарской области.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» снова собирается повысить цены на автомобили Lada. Вопрос о повышении цен будет рассмотрен осенью, заявил глава компании Максим Соколов.

Ранее финские журналисты обвинили российскую сторону в создании Lada Iskra по чертежам французской Renault.