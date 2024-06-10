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На Украине заявили, что Запад изучает работу российских спецслужб по архивам КГБ

В СБУ заявили, что Запад изучает работу спецслужб РФ по советским архивам КГБ

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Shutterstock

Западные организации для изучения работы российских спецслужб запрашивают у Украины архивные документы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР. Об этом сообщил директор архива СБУ Андрей Когут в интервью украинскому изданию «Главком».

Когут заявил, что российское ФСБ продолжает функционировать по стандартам советского КГБ.

По его словам, иностранные граждане и институции спрашивают у Украины архивную информацию советских времен.

«Их интересует, как работает типичный ФСБшник. А документы КГБ рассказывают о методологии нынешнего ФСБшника, о том, как он работает. [Президент РФ Владимир] Путин же сам КГБист. И они в России до сих пор продолжают работать в ФСБ по лекалам КГБ. Для наших партнеров сегодня важно понимать методы их работы», — сказал Когут.

По его мнению, это важно как для спецслужб стран, с которыми Украина тесно взаимодействует, и которые в документах КГБ были определены как враждебные, так и для исследователей советского прошлого, способов дезинформации, так называемых активных мероприятий, которые проводил Советский Союз и, как он утверждает, продолжает Россия.

Он считает, что, несмотря на то, что российские спецслужбы используют такой современный инструментарий, как соцсети, их «паттерны» остаются прежними.

Ранее на Украине задержали депутата, подозреваемого в работе на ФСБ РФ.

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