В США грабитель начал пить бензин при полицейских, чтобы избежать ареста, пишет New York Post. Однако это не спасло его от наказания.

Как пишут СМИ, 17-летняя жительница Сиэтла увидела, как незнакомый ей мужчина пытается проникнуть в дом семьи. Студентка сразу же позвонила и сообщила об этом отцу, а тот вызвал полицию, передав необходимую информацию. Приехавшие офицеры обнаружили грабителя в гараже.

Мужчина, заметив патрульных, заперся в семейном автомобиле и не хотел выходить. Вор упорно отказывался выполнять требования полиции, а потом взял канистру с бензином и начал пить ее содержимое.

«Открой нам дверь, или мы ее выломаем», — предупреждали сотрудники грабителя.

В итоге офицер разбил молотком стекло автомобиля, вытащил мужчину и надел на него наручники. После этого сотрудники скорой помощи оказали ему первую помощь, а позже американца доставили в тюрьму округа, предъявив обвинения в краже.

Ранее в США заключенный сбежал из тюрьмы, выдав себя за сокамерника, которого должны были освободить.