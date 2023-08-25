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Голый мужчина станцевал у детской спортплощадки в Подмосковье и попал на видео

В Подмосковье заметили голого мужчину, танцующего у детской спортплощадки

В подмосковном Видном голый мужчина станцевал у детской спортплощадки. Об этом сообщает «МК: срочные новости».

Жительница одного из многоквартирных домов города выглянула в окно и заметила абсолютно голого мужчину, который бегал и танцевал у детской спортивной площадки. По предварительной информации, он находился в невменяемом состоянии.

Мужчина во время обнаженных танцев на глазах у детей снимал себя на видео. По данным источника, он впоследствии выложил ролик в своем личном аккаунте в социальных сетях.

Ставшая свидетельницей инцидента женщина рассказала, что до появления голого мужчины на площадке играли дети. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее полиция Белгорода в третий раз задержала местного жителя за прогулки нагишом.

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