По факту взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело

В следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану заявили, что Уголовное дело возбуждено после ЧП в Махачкале, где на АЗС прогремел взрыв и пострадали люди. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК подчеркнули, что дело было возбуждено по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следователей, в 21:50 в здании технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе во время работ по техобслуживанию транспортного средства «произошло возгорание и последующий хлопок», в результате которого пострадали люди, были повреждены расположенные рядом автомобили и люди.

Ранее в Главном управлении МЧС Российской Федерации по Дагестану заявили, что возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале ликвидировано.

Также глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что причины и характер взрыва на автозаправочной станции в Махачкале уточняются, место изначального взрыва находится напротив АЗС.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».