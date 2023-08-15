В Приморье вводят режим ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что власти вводят режим ЧС регионального уровня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что также подробно обсудил сложившуюся ситуацию с директором департамента оперативного управления МЧС России Анатолием Елизаровым.

До этого в главном управлении МЧС РФ по Приморскому краю заявили, что из-за паводка отсутствует электричество в 1821 многоквартирном и частном доме в Уссурийском городском округе, Надеждинском районе и Октябрьском округе региона.

14 августа ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщало об эвакуации больше 2,5 тысячи человек из подтопленных домовладений. Также в ведомстве добавляли, что в 12 пунктах временного размещения на территории региона находятся 448 человек, среди которых 114 детей.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.