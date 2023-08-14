Сексолог объяснила, является ли фут-фетишизм нормальной наклонностью

Существуют разные виды фут-фетишизма (сексуальное влечение к ногам), а если человек способен достигнуть оргазма при манипуляциях с ногами, то часто перестает получать удовольствие от классического секса. Об этом порталу «Страсти» рассказала сексолог Елена Тропина.

«Им, кроме ступней, фактически ничего более не интересно в теле партнера. И в этом случае второму человеку, не имеющему такой фетиш, данное сексуальное взаимодействие очень скоро становится скучным и неинтересным», — заявила сексолог.

По словам Тропиной, фут-фетишизм не представляет опасность, однако необходимо контролировать, чтобы это не перешло в болезненную зависимость. Кроме этого, необходимо понимать, что «лечение» этой наклонности может привести к проблемам с психосексуальным здоровьем.

«Лечить это – все равно, что лечить вас от того, что вы фанатеете от персиков или арбузов, человек может только усилием воли «исключить» это из своей жизни, но это, безусловно, скажется на его психосексуальном здоровье и возбуждении», — резюмировала она.

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