Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел госпитализирован

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской Православной Церкви (УПЦ) Павел доставлен в кардиологическое отделение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Никиту Чекмана.

Он отметил, что митрополит был прооперирован.

Ранее Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 млн гривен. Позднее митрополит был выпущен под залог.

По словам Чекмана, священнослужитель болен диабетом и арест станет попыткой лишить его жизни.

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Газетой.Ru» назвал «хорошей новостью» освобождение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла из-под стражи под залог.

Украинские власти подозревают митрополита в «разжигании межрелигиозной вражды» и «оправдание вооруженной агрессии РФ».

Ранее монастырь УПЦ подал в суд на госслужбу Украины.