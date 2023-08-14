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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел госпитализирован

Наместника Киево-Печерской лавры Павла госпитализировали и провели ему операцию

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской Православной Церкви (УПЦ) Павел доставлен в кардиологическое отделение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Никиту Чекмана.

Он отметил, что митрополит был прооперирован.

Ранее Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 млн гривен. Позднее митрополит был выпущен под залог.

По словам Чекмана, священнослужитель болен диабетом и арест станет попыткой лишить его жизни.

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Газетой.Ru» назвал «хорошей новостью» освобождение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла из-под стражи под залог.

Украинские власти подозревают митрополита в «разжигании межрелигиозной вражды» и «оправдание вооруженной агрессии РФ».

Ранее монастырь УПЦ подал в суд на госслужбу Украины.

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