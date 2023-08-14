Минтранс отреагировал на сообщения об отмене дублирования информации в метро на английском

Министерство транспорта России заявило, что не предлагало отменить дублирование информации в метро и на других видах внеуличного транспорта на английском языке, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что решение о дублировании сообщений передадут на уровень субъектов Российской Федерации. Подчеркивается, что проект министерства «не запрещает регионам дублировать информацию на английском языке».

«С субъектов снимаются излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости», — указали в Минтрансе России.

Ведомство отметило, что регионы получат возможность сами принимать решения о необходимости дублирования информации на иностранном языке. Это будет зависеть от территориальных особенностей, а также проводимых культурно-массовых, спортивных и других мероприятий.

До этого президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявлял, что правительство вряд ли одобрит идею отказаться от обязательного дублирования надписей на английском языке на схемах и указателях в метро и другом общественном транспорте.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что отказ от обязательных дублирующих информацию надписей в общественном транспорте не скажется на туристах, приезжающих в Россию, в том числе, из Китая.