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На Украине рассказали о масштабах проверок на связь с диверсиями

СБУ с начала 2023 года проверила почти 1 млн человек на причастность к диверсиям

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) с начала нынешнего года во время контрдиверсионных мероприятий проверила почти 1 млн человек на территории регионов страны. Об этом заявили представители СБУ на странице в социальной сети.

«С начала этого года антитеррористический центр при Службе безопасности Украины провел более 900 антитеррористических и контрдиверсионных мероприятий», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе украинского ведомства подчеркнули, что по итогам рейдов заведено 578 уголовных дел по подозрению в совершении преступлений в отношении национальной безопасности Украины.

Другая статистика СБУ по итогам проверок не приводится.

В марте УФСБ Новгородской области задержало мужчину, работавшего на разведку Украины.

Также СБУ задержала двух жительниц Киева за фейковые посты в соцсетях. Женщинам было предъявлено обвинение по статье «коллаборационная деятельность».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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