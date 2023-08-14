В Петербурге продавец арбузов отказался делать скидку и получил ножевое ранение от клиента

В Петербурге продавца арбузов доставили в больницу после общения с недовольным покупателем. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на проспекте Художников. По словам самого пострадавшего, посетитель потребовал предоставить скидку на продукт. Когда мужчина отказал ему, неизвестный достал нож и ударил продавца. После этого клиент быстро скрылся с места происшествия.

После произошедшего работника точки госпитализировали. Мужчина находится в тяжелом состоянии. У продавца диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости. Детали о его самочувствии неизвестны.

На данный момент неизвестного ищут.

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