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Россиян, поставлявших детскую порнографию в 28 стран мира, поймали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали мужчин, поставлявших детскую порнографию в 28 стран

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Pixabay

Троих россиян задержали по обвинению в хранении и распространении детской порнографии в 28 стран. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на представителей Следственного комитета РФ и ГУ МВД.

Двоих 25-летних злоумышленников задержали в Екатеринбурге. Еще один 39-летний подельник проживал в Краснодарском крае. Преступники занимались распространением детской порнографии в 28 стран мира.

Во время обысков по месту проживания фигурантов полицейские нашли съемный жесткий диск с порнографическими материалами с участием несовершеннолетних. Кроме того, обнаруженная компьютерная техника содержала специальное ПО для обеспечения работы выявленных веб-сайтов распространителей.

«Криминальный заработок каждого фигуранта дела составлял до 350 тысяч рублей в месяц. Доход от «клубнички» поступал на специально созданные для этих целей криптокошельки», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным источника, ради поимки преступников Интерпол провел специальную международную операцию с участием 28 стран. Задержанные россияне уже признались в содеянном.

Ранее немецкие полицейские стали фигурантами дела об обмене детской порнографией.

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