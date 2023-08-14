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Роспотребнадзор отменил анкетирование для прибывающих из-за границы

Роспотребнадзор отменил анкетирование по COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

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Pixabay

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.

В июле Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на коронавирус, действовавшие с октября 2020 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила подъем заболеваемости COVID-19 осенью. По ее словам, прогнозируемый весной подъем заболеваемости «был, но незаметный».

10 августа Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксированы первые случаи инфицирования новым вариантом коронавируса EG.5, известным под названием «Эрис». Заболевшие были выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. Всего зафиксировано 17 случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года.

Ранее инфекционист оценил опасность выявленной в Египте неизвестной болезни для россиян.

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