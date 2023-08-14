В США толпа людей ограбила магазин на $100 тысяч

В Калифорнии толпа людей забежала в магазин и украла товаров на сумму около $100 тысяч, пишет Complex. Теперь местные полицейские пытаются арестовать виновных.

Как рассказали офицеры, около четырех часов дня в магазин Nordstrom, расположенный в торговом центре Westfield Topanga, вошла группа людей и принялась выносить товары, круша витрины. Пока прохожие наблюдали за происходящим и ждали прибытия полиции, грабители нанесли ущерб на сумму около $100 тысяч.

«Для тех, кто живет в этом районе и посещает торговый центр, это утрата чувства безопасности. Полиция Лос-Анджелеса приложит все усилия, чтобы задержать виновных и привлечь к уголовной ответственности», — прокомментировали офицеры.

На кадрах инцидента видно, как группа людей, одетая в черную одежду и с масками на лицах, выбегает из магазина с полными руками товаров, включая спортивные сумки, кошельки и многое другое.

По данным властей, причастные к инциденту лица скрылись на 20 автомобилях сразу после ограбления.

Ранее в США грабитель ушел с пустыми руками, потому что люди его проигнорировали.