В Ижевске 15-летняя школьница спрыгнула с 4-го этажа, спасаясь от домогательств взрослого

В Ижевске 15-летняя девушка получила перелом позвоночника, спасаясь от педофила. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пострадавшую школьницу обнаружили под окнами дома на улице Пушкинской 12 августа. Она оставалась в сознании и сразу объяснила, что получила травмы от падения с высоты, спасаясь от 34-летнего мужчины.

Ученицу девятого класса госпитализировали, врачи выявили у пациентки перелом позвоночника. По ее словам, она выпрыгнула из окна квартиры на четвертом этаже, когда хозяин стал приставать к ней. Девушка заявила, что сама пришла к нему в гости и столкнулась с домогательствами. Сейчас она восстанавливается под наблюдением медиков.

Подозреваемого разыскивает полиция. Сразу после инцидента злоумышленник скрылся, теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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