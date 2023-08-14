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В Ижевске 15-летняя школьница спрыгнула с 4-го этажа, спасаясь от домогательств взрослого

Baza: в Ижевске школьница выпрыгнула с 4-го этажа, пытаясь сбежать от насильника

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Телеграм-канал «Baza»

В Ижевске 15-летняя девушка получила перелом позвоночника, спасаясь от педофила. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пострадавшую школьницу обнаружили под окнами дома на улице Пушкинской 12 августа. Она оставалась в сознании и сразу объяснила, что получила травмы от падения с высоты, спасаясь от 34-летнего мужчины.

Ученицу девятого класса госпитализировали, врачи выявили у пациентки перелом позвоночника. По ее словам, она выпрыгнула из окна квартиры на четвертом этаже, когда хозяин стал приставать к ней. Девушка заявила, что сама пришла к нему в гости и столкнулась с домогательствами. Сейчас она восстанавливается под наблюдением медиков.

Подозреваемого разыскивает полиция. Сразу после инцидента злоумышленник скрылся, теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее врача обвинили в мастурбации на глазах у 14-летней пассажирки на борту самолета.

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