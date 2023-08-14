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В Свердловской области мужчина бросил в военкомат коктейль Молотова

Shot: мужчина попытался поджечь военкомат в Полевском Свердловской области

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Павел Львов/РИА Новости

В городе Полевской Свердловской области 45-летний мужчина пытался поджечь военкомат коктейлем Молотова. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Новый случай поджога военкомата — мужчина бросил коктейль Молотова в здание комиссариата в городе Полевской Свердловской области», — говорится в сообщении канала.

По данным Shot, загорелась дверь военкомата, при этом возгорание удалось потушить охраннику. Мужчина пытался сбежать с места инцидента, но был задержан. В настоящее время следователи выясняют его мотивы.

12 августа Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 24-летнего Давронбека Юлдошева по подозрению в попытке поджечь военкомат.

Ранее в Приморье задержали матроса за попытку поджечь военкомат.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

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Поджоги военкоматов в России
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