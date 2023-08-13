В Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа

Система ПВО в Белгородском районе сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, о разрушениях не сообщалось. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении Гладкова.

Также сообщается, что беспилотник был сбит около 11:00 по московскому времени. При этом информации о последствиях на земле не поступало.

Ранее Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Украина за минувшие сутки выпустила по населенным пунктам региона девять различных боеприпасов, было сбито два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава региона отметил, что осколки беспилотников повредили одно домовладение.

Гладков заявил, что в Волоконовском районе в населенном пункте Грушевка 12 августа украинский дрон атаковал инфраструктурный объект связи. По его словам, повреждений в результате атаки нет. Кроме того, из миномета обстреляли окраину хутора Старый. Было зафиксировано пять прилетов.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.