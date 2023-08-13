Названы самые востребованные автотовары у россиян в августе

По данным аналитиков ВсеИнструменты.ру, в августе 2023 года средний чек на покупку автозапчастей по России вырос на 9% и составил 817 рублей, что на 9% больше показателей 2022 года. Об этом в пресс-службе компании рассказали «Газете.Ru».

Наиболее высокий средний чек зафиксирован в Екатеринбурге (1 206 рублей), Волгограде (966 рублей), Краснодаре (907 рублей). Минимальный средний чек на товары категории «Автозапчасти» в августе 2023 года отмечен в Челябинске (564 рубля), Казани (581 рубль), а также Нижнем Новгороде (674 рубля).

В августе 2023 года продажи запчастей для авто по России выросли на 212%. В регионах повышенный спрос отмечается в Самаре (+279%), Казани (+268%), Новосибирске (+243%), Нижнем Новгороде (+226%) и Екатеринбурге (+221%). В топ покупаемых товаров данной категории вошли топливные фильтры, резиновые шланги, свечи зажигания и масляные фильтры.

Кроме того, россияне стали больше покупать автоэлектронику (+108%). В Казани спрос на данную категорию товаров вырос на 306%, в Краснодаре — на 171%, в Челябинске — на 171%, а в Перми — на 138%. Больше всего покупали автолампы и флажковые предохранители.

В августе 2023 года продажи товаров из категории автохимия по России выросли на 92%. В регионах повышенный спрос отмечается в Самаре (+173%), Перми (+146%), Омске (+123%), Санкт-Петербурге (+115%) и Нижнем Новгороде (+95%). В топ покупаемых товаров данной категории вошли очистители тормозных дисков, антифризы, аэрозольные грунты и очистители двигателя.

На 85% в России выросли продажи инструментов для автомобиля и гаража. В регионах повышенный спрос отмечается в Омске (+204%), Перми (+110%), Москве (+105%), Воронеже (+77%) и Челябинске (+77%). В топ покупаемых товаров данной категории вошли телескопические магниты и зеркала, гибкие магниты и рихтовочные пластины.

На 65% в России выросли продажи аксессуаров в салон автомобиля. Среди регионов наибольший рост спроса зафиксирован в Екатеринбурге (+152%), Омске (+145%), Казани (+81%), Волгограде (+66%) и Воронеже (+62%).

Продажи автомобильных компрессоров по России выросли на 49%. Среди регионов наибольший рост спроса зафиксирован в Перми (+171%), Омске (+158%), Новосибирске (+122%), Челябинске (+106%) и Казани (+100%).

В этом году россияне активнее интересуются покупкой аккумуляторов для авто (+37%). В Волгограде спрос на данную категорию товаров вырос на 119%, в Самаре — на 85%, в Новосибирске — на 82%, а в Перми — на 72%.

В этом году россияне активнее интересуются покупкой расходных материалов для автомобилей и автосервисного оборудования (тросы для лебедок, автомобильный крепеж, автомобильные масла и смазки). Спрос на данную продукцию по России вырос на 33%. Среди регионов наибольший рост спроса зафиксирован в Омске (+104%), Краснодаре (+54%), Воронеже (+47%), Самаре (+46%) и Волгограде (+46%).

Ранее в России указали на зависимость поставок электроники от параллельного импорта.