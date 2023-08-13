Москвичам рассказали о погоде на воскресенье

В Москве и Подмосковье в воскресенье, 13 августа, ожидается до +24°С. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Местами пройдут грозы, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...+24°С. Ожидается юго-восточный, южный ветер скоростью 6-11 м/c. При грозе его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +15...+17°С. Ожидается юго-западный, западный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 747 мм рт. ст.

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