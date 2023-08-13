Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде на воскресенье

В Гидрометцентре сообщили, что в Москве 13 августа ожидается гроза и до +24°С

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Москве и Подмосковье в воскресенье, 13 августа, ожидается до +24°С. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Местами пройдут грозы, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...+24°С. Ожидается юго-восточный, южный ветер скоростью 6-11 м/c. При грозе его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +15...+17°С. Ожидается юго-западный, западный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 747 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, сколько продлится купальный сезон на Черном море.

До этого сообщалось, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории.

Ранее метеоролог рассказала о погоде в России до конца лета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях