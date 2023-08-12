В Госдуме предложили обязать чиновников прыгать в воду с 10-метровых вышек

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» и кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков выступил с предложением обязать спортивных чиновников прыгать в воду с десятиметровых вышек, это поможет им прекратить мыслить шаблонно, передает РИА Новости.

Этот депутат 11 августа, открывая мероприятие проекта «Победи свой страх!», прыгнул с десятиметрового трамплина в бассейн «Чайка».

По словам парламентария, прыгнуть с вышки было его первым обещанием, когда он возглавил попечительский совет РФ прыжков в воду.

«Сказано — сделано», — сказал он.

Политик рекомендовал подобные акции всем с гарантией, что домой после прыжка «вернетесь новым человеком».

«Особенно будет полезно чиновникам, которые отвечают за развитие спорта. Для них предлагаю сделать подобные акции обязательными. Поможет встряхнуться, пересмотреть привычные подходы и перестать мыслить шаблонно», — отметил Даванков.

До этого сообщалось, что чиновники попросили президента России Владимира Путина «сделать упор» на иномарки.

Ранее Володин спросил у россиян, нужно ли пересадить чиновников на отечественные автомобили.