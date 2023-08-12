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Алишер Усманов подал иск в Конституционный суд ФРГ из-за обыска на яхте

ТАСС: миллиардер Усманов подал иск в КС ФРГ из-за обыска на яхте Dilbar

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«РИА Новости»

Миллиардер Алишер Усманов подал иск в Конституционный суд ФРГ из-за обыска на яхте Dilbar в порту Бремена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.

Обыски миллиардер назвал нарушением его права на неприкосновенность жилища (хотя Усманов не является владельцем Dilbar, он пользовался ей в качестве арендатора), а санкции в свой адрес — безосновательными. Сообщается, что КС ФРГ уже начал обрабатывать иск миллиардера.

До этого Окружной суд во Франкфурте-на-Майне постановил, что ряд обысков имущества по делу Усманова в 2022 были незаконными, поскольку прокуратура не предоставила достаточно оснований для подозрений в отмывании денег.

В 2022 году власти ФРГ провели 22 обыска на объектах, которые следователи приписывают Усманову в рамках дела об отмывании средств, сообщает Der Spiegel. Также его подозревают в обходе санкций и уклонении от налогов.

В 2022 году Усманов вложился в стартап из Кремниевой долины в США.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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