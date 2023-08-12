При камнепаде в горах Кабардино-Балкарии погиб человек и семеро пострадали

В результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии один человек погиб и семеро пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Спасателям стало известно в 6 утра 12 августа, что у альплагеря «Безенги» на высоте 3500 метров группа туристов попала под камнепад. На место происшествия выдвинулись сотрудники МЧС. На место ожидается прибытие вертолета для проведения спасательных работ.

В региональном следственном управлении СК России сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

В начале июня МЧС Абхазии сообщило, что турист из России погиб из-за камнепада в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка Абхазии. В результате камнепада уроженец города Заречного, Пензенской области, Вишняков Владислав Сергеевич, 1996 года рождения, погиб. Также в результате данного инцидента 28-летняя жительница Пензы сломала ногу и ее доставили в больницу.

9 августа сообщалось, что на Алтае туристка получила травмы конечностей из-за камнепада в горах. Частный вертолет доставил пострадавшую в село Тюнгур, где россиянку передали бригаде скорой помощи. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Ранее камни едва не завалили жителей Тувы, которые пытались расчистить дорогу.