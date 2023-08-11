В Херсонской области решили выдавать лекарства только гражданам России

Начальник территориального управления городского управления Лазурное в Херсонской области Александр Дудка заявил, что врачи в населенном пункте не будут выдавать медикаменты жителям, которые не получили паспорта Российской Федерации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале территориального управления.

По его словам, в первую очередь данная мера касается местных жителей, которым необходим инсулин, и прочувствовавших «на себе, как быть гражданином другой страны».

Дудка утверждает, что люди, не оформившие паспорта страны «в которой они проживают», не будут получать гуманитарную помощь.

Он также негативно отозвался о семьях, дети которых не посещают российские школы. Дудка утверждает, что родителей за подобное будут привлекать к административной ответственности, а после — к уголовной.

«А потом мы их посадим в автобусы, вывезем на полосу разграничения и отправим их в ваши школы украинские, где вы будете учиться». Жителям поселка надо «уважать страну, которая обеспечивает его безопасность», — заявил он.

До этого стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) перестали поставлять Донецкой и Луганской народным республикам жизненно необходимые препараты для диабетиков, людям с ВИЧ и СПИДом, а также для больных туберкулезом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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